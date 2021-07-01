Миша Романова в бикини посветила пышным бюстом и осиной талией

Певица восхитила идеальными формами.
Певица и бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова имеет прекрасную фигуру, чем довольно часто хвастается.
Так, на этот раз исполнительница показала в фотоблоге селфи, на котором перед зеркалом позирует в синем бикини. Знаменитость в шляпке и очках посветила пышным бюстом, осиной талией и стройными ножками.
"Готовлюсь к серьезным съемкам на TV, поэтому не просто тренируюсь в любимом спортивном комплексе, но и релаксирую на очень крутой террасе клуба. Мне настолько понравилось это место, что вы меня здесь частенько будете видеть", — сообщила артистка.
Поклонники оценили фигуру певицы в комментариях.
- красавица
- горячая
- украинская красота
- фигура огонь
Напомним, ранее Миша Романова в обтягивающем платье с леопардовым принтом похвасталась стройной фигурой. Артистка продемонстрировала игривый образ.