Миша Романова в бикини посветила пышным бюстом и осиной талией

Певица восхитила идеальными формами.

Певица и бывшая участница "ВИА Гры" Миша Романова имеет прекрасную фигуру, чем довольно часто хвастается.

Так, на этот раз исполнительница показала в фотоблоге селфи, на котором перед зеркалом позирует в синем бикини. Знаменитость в шляпке и очках посветила пышным бюстом, осиной талией и стройными ножками.

instagram.com/misharomanova

"Готовлюсь к серьезным съемкам на TV, поэтому не просто тренируюсь в любимом спортивном комплексе, но и релаксирую на очень крутой террасе клуба. Мне настолько понравилось это место, что вы меня здесь частенько будете видеть", — сообщила артистка.

Поклонники оценили фигуру певицы в комментариях.

красавица

горячая

украинская красота

фигура огонь

Напомним, ранее Миша Романова в обтягивающем платье с леопардовым принтом похвасталась стройной фигурой. Артистка продемонстрировала игривый образ.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку