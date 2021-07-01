Міша Романова в бікіні посвітила пишним бюстом та осиною талією

Співачка захопила ідеальними формами.
Співачка та колишня учасниця "ВІА Гри" Міша Романова має чудову фігуру, чим доволі часто хизується.
Так, цього разу виконавиця показала у фотоблогу селфі, на якому перед дзеркалом позує у синьому бікіні. Знаменитість у капелюшку та окулярах посвітила пишним бюстом, осиною талією та стрункими ніжками.
"Готуюся до серйозних знімань на TV, тому не просто тренуюся в улюбленому спортивному комплексі, але і релаксую на дуже крутий терасі клубу. Мені настільки сподобалось це місце, що ви мене тут частенько будете бачити", – повідомила артистка.
Шанувальники оцінили фігуру співачки в коментарях.
- Красуня
- Гаряча
- Українська краса
- Фігура вогонь
Нагадаємо, раніше Міша Романова в обтислій сукні з леопардовим принтом похизувалася стрункою фігурою. Артистка продемонструвала грайливий образ.