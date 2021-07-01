В Одеській області провели унікальне зариблення Дунаю: подробиці

В річку випустили десять тисяч дитинчат червонокнижної стерляді.

В Одеській області екологи з науковцями провели унікальну операцію та випустили в річку Дунай понад десять тисяч дитинчат стерляді. На червонокнижних малюків покладена історична місія – відновити популяцію осетрових.

Нині ця риба майже знищена браконьєрами, а її нересту заважають численні греблі на річці, йдеться 30 червня в сюжеті ТСН 19:30.

Зариблення осетровими відбулося на острові Катєнька. "Цей пляж, який дуже пологий і добре йде до основного руслу річки, дозволяє рибі, котра випускається поступово, адаптуватися і найбільш успішно перейти до вільного існування", - пояснює Сергій Бушуєв, старший науковий співробітник Інституту морської біології.



Завважки від трьох до п’яти грамів, стерлядь привезли у спеціальних кисневих мішках із водою. Ця риба має спільний генетичний код із тією, що мешкала в цих водах сотні років тому. Вчені навіть проводили ДНК експертизу, щоб порівняти стерлядь зі зразками осетрових, виловлених у Дунаї в різні роки.



"Вона найкраще підходить, вона не загрожує місцевим особинам і відповідно найкраще приживеться. Є видимі візуальні мітки, і за поверненням цих міток можна розуміти, наскільки прижилася рибка", - вказує Інна Гоч, координаторка напряму "Вода" Всесвітнього фонду природи WWF-Україна.



"Їм дуже подобається. Якщо ви підійдете ближче, ви побачите що, мальочки, вперше побачивши дику природу, середовище, він спершу пузиком протреться по дну, один раз в житті, а потім він розвернеться і піде назавжди на глибину", - додає Володимир Осипчук, директор Одеського осетринницького комплексу.

Течія одразу несе мальків ближче до моря в саме серце біосферного заповідника. Саме там риба буде розмножуватися. За її життям уважно спостерігатимуть учені, а головне - оберігатимуть від браконьєрів.



"Ми маємо найбільш достовірні дані щодо реального стану осетрових. Ми заборонили два тижні тому нижче по течії на гирлі Прямому і навпроти Вилково вилов оселедцевими сітками, бо був великий прилов молоді севрюги", - каже Олександр Волошкевич, директор Дунайського біосферного заповідника.



Операція з відновлення осетрових на українській частині Дунаю може буде дуже вдалою, кажуть екологи.

Відстань до найближчої греблі гідтроелектростанції - близько дев'ятисот кілометрів, тож червонокнижним рибам вистачить місця для проходу на нерест. Тому зариблення осетровими з місцевим генетичним кодом планують проводити і надалі, поки не врятують цю рибу від ризику цілковитого зникнення.

Новини України: в Одеській області екологи провели унікальне зарибнення Дунаю

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