Держпереворот у М'янмі: хунта звільнила понад дві тисячі протестувальників

Правозахисники закликають не вірити в послаблення репресій.

У М'янмі в середу, 30 червня, звільнили з-за ґрат понад дві тисячі людей, яких ув'язнили на початку лютого за участь у протестах проти військового перевороту.

По всій країні на волю вийшли 2296 осіб, повідомляє інформагенція AFP з посиланням на дані військової хунти.

Перед в'язницею Інсейн у місті Янгон зібралися сотні людей, які чекали звільнення своїх рідних і друзів.

За цими даними, серед звільнених є місцеві журналісти, які опинилися за ґратами через висвітлення протестів. Водночас за ґратами і надалі залишається американський журналіст Денні Фенстер.

Працівник в'язниці Інсейн, який побажав залишитися неназваним, розповів AFP, що іноземних громадян не відпускали.

Інформагенція dpa з посиланням на місцеві медіа зазначає, що лише з в'язниці Інсейн відпустили 700 людей. Раніше ЗМІ у М'янмі повідомляли про брутальні методи тортур, які застосовують у цій карній установі.

Також читайте В М'янмі розпочалися бойові дії

Правозахисна організація Асоціація допомоги політв'язням (AAPP) оприлюднила заяву, в якій закликала не вірити в те, що масове звільнення протестувальників означає послаблення репресій у М'янмі. Правозахисники закликали міжнародну спільноту тиснути на хунту й домагатися звільнення всіх ув'язнених.

Від 1962 року протягом декількох десятиліть формою правління у М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення в азійській країні почали у 2011 році.

Однак 1 лютого цього року військові країни відсторонили від влади цивільне керівництво на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Хунта вимикає інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

Також читайте У Китаї на кордоні з М'янмою зафіксували спалах коронавірусу

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер має виконувати роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належить керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він має бути головною особою в державі.

Прем'єрка Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. При цьому Хлайн обіцяє провести "вільні і справедливі вибори". Детальніше - у матеріалі.

Як повідомлялося, День Збройних сил, який у М'янмі відзначають 27 березня, став найбільш кровопролитним для країни. Доки в столиці тривав святковий парад, силовики жорстко розганяли демонстрантів.

Також читайте Держпереворот у М'янмі: кількість загиблих у протестах проти хунти перевищила пів тисячі В ООН події назвали "масовим вбивством". Генсек ООН Антоніу Гуттеріш закликав військових утриматися від насильства і репресій. Він вважає, що ті, хто причетний до порушень прав людини в М'янмі, повинні бути покликані до відповідальності. 27 квітня у М'янмі повстанці з етнічної меншини Карен атакували аванпост урядової армії недалеко від кордону з Таїландом. Озброєна група Каренський національний союз заявила, що захопила армійський табір на західному березі річки Салуин, де проходить кордон з Таїландом. 15 червня військова хунта спалила село Кінмен в окрузі Магуе, в якому проживає близько тисячі людей. У такий спосіб силовики сподівалися придушити протести проти держперевороту. Новини світу: у М'янмі продовжуються протести проти військової диктатури

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання