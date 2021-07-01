За ночной выход из дома грузинам грозило до трех тысяч лари штрафа (25,8 тыс. гривен).

В Грузии отменили самый продолжительный в истории страны "комендантский час", введенный для сдерживания пандемии COVID-19.

Об этом сообщает Radio Tavisupleba.

Отмечается, что ограничения длилось 230 дней и перестало действовать в среду, 30 июня, после 23:00.

26 февраля 2020 года в стране зарегистрировали первый случай заболевания COVID-19, а уже 28 ноября того же года гражданам запретили находиться на улице и пользоваться автомобильным транспортом с 21:00 до 05:00.

1 июня 2021 года это ограничение смягчили, уменьшив продолжительность "комендантского часа". До среды за выход из дома с 23:00 по 04:00 грузинам грозило до трех тысяч лари штрафа (25,8 тыс. гривен).

С начала пандемии в стране COVID-19 заболели более 366 тысяч человек, 5 316 из которых умерли от осложнений коронавирусной инфекции.

Между тем в Испании в связи с улучшением эпидемиологической ситуации разрешили ходить на улицах без масок.

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