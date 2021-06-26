В Испании разрешили ходить на улицах без масок

Испанцам все еще нужно носить маски во всех закрытых общественных местах.
Жители Испании могут выходить на улицы без масок.
Об этом информирует правительство королевства.
Такое решение приняли связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране и темпами вакцинации населения против коронавируса.
Согласно указу Кабмина, отменяется обязательное ношение защитных масок на улице при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра. Правило не распространяется на сожителей, которым можно не сохранять данную дистанцию.
Но испанцам все еще придется носить маски во всех закрытых общественных местах, а также в ряде случаев в ходе крупных мероприятий на свежем воздухе. Кроме того, маски останутся обязательными и в общественном транспорте. Штраф за нарушение мер может достигать 100 евро.
Инициатива правительства вызвала разногласия в испанском обществе.
Обязательное ношение масок на улице действовало в Испании около года.
Ранее сообщалось, что в Израиле с начала следующей недели жители вновь должны будут носить маски в помещениях из-за роста числа заражений штаммом коронавируса "Дельта".
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