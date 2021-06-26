В Іспанії дозволили ходити на вулицях без масок

Іспанцям все ще потрібно носити маски у всіх закритих громадських місцях.
Жителі Іспанії можуть виходити на вулиці без масок.
Про це інформує уряд королівства.
Таке рішення прийняли зв'язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації в країні та темпами вакцинації населення проти коронавірусу.
Згідно з указом Кабміну, скасовується обов'язкове носіння захисних масок на вулиці за умови дотримання дистанції в 1,5 метра. Правило не поширюється на співмешканців, яким можна не зберігати цю дистанцію.
Але іспанцям все ще доведеться носити маски у всіх закритих громадських місцях, а також в ряді випадків в ході великих заходів на свіжому повітрі. Крім того, маски залишаться обов'язковими й в громадському транспорті. Штраф за порушення заходів може досягати 100 євро.
Ініціатива уряду викликала розбіжності в іспанському суспільстві.
Обов'язкове носіння масок на вулиці діяло в Іспанії близько року.
Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі з початку наступного тижня жителі знову повинні будуть носити маски в приміщеннях через зростання числа заражень штамом коронавірусу "Дельта".
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