Компанії Трампа "світять" кримінальні справи: що сталося

Корпорацію Трампа можуть звинуватити в наданні незаконних пільг для топменеджерів.

Прокурори Мангеттену поінформували компанію Trump Organization, що найближчим часом їй можуть бути пред'явлені кримінальні звинувачення через розслідування угод її власника — експрезидента США Дональда Трампа.

Про це пише The New York Times з посиланням на обізнані джерела.

Видання повідомило, що корпорацію Трампа можуть звинуватити в наданні незаконних пільг для топменеджерів, включаючи надання квартир, автомобілів, а також навчання їх родичів в приватних школах.

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Адвокат Trump Organization Рон Фішетті підтвердив інформацію ЗМІ: юристи компанії дійсно говорили з прокурорами через Zoom 24 червня. Переговори тривали близько дев'яти хвилин.

При це він спростував можливі звинувачення і вказав, що при їх пред'явленні подасть клопотання про закриття справи.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп ухилявся від сплати податків протягом десяти років.

Також Трамп працює над "важливим проєктои", але не сказав яким.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує відновити мітинги для своїх прихильників. Нагадаємо, що мітингів прихильників Трампа не було вже кілька місяців.

Раніше повідомлялося, що колишній президент США Дональд запустив власну онлайн-платформу для спілкування зі своїми шанувальниками. Відзначається, що платформа дозволяє американському екслідеру публікувати пости, зображення та відеозаписи.

Нагадаємо, колишній лідер США Дональд Трамп надихнув жартівників на створення сотень тисяч мемів. Так він і сам не проти посміятися. Яким світ запам'ятає Дональда Трампа, скільки тривало його рекордне рукостискання з президентом Франції і деталі зовнішності політика стали предметом обговорень в інтернеті.

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