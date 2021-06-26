Кривавий футбол: у Франції гравця застрелили під час матчу

Кривавий футбол: у Франції гравця застрелили під час матчу

Також є поранені.

Одну людину вбили під час футбольного матчу в Марселі.

Про це інформує радіостанція France Bleu з посиланням на поліцію.

Також ще одна людина отримала важкі поранення.

За словами глави 15 округу Марселя Надьі Буленсер, можливо, мова йде про двох гравців команди "Мальпассе". Вони брали участь в H Cup, популярному міжрайонному футбольному турнірі.

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Місцеві ЗМІ також повідомляють, що нападників було кілька. За інформацією журналістів, стрільці приїхали до стадіону на машині та відкрили вогонь по двох гравцям.

Нагадаємо, що мінімум три людини важко поранені в результаті стрілянини, що сталася в Берліні.

Додамо, в штаті Аризона молода людина за півтори години влаштував вісім стрільб, убивши водія вантажівки та поранивши 12 осіб. Хлопець відкрив вогонь по автомобілях і пішоходам з вікна білого позашляховика. Постраждалим — від 19 до 56 років.

Раніше в американському штаті Мериленд невідомі відкрили вогонь в бік перехожих в одному з кварталів міста Балтімор. Відзначається, що в результаті стрілянини одна людина загинула, а ще п'ятеро перебувають у лікарні в критичному стані.

А в американському штаті Джорджія в результаті стрілянини в одному з супермаркетів в Атланті загинула касирка, яка посперечалася з покупцем щодо носіння захисної маски.

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