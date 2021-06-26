Китай шантажував Україну COVID-вакцинами - АР

За даними видання, Україна виконала умову Китаю, щоб уникнути блокування доставки пів мільйона доз COVID-вакцин.

Китай погрожував Україні заблокувати доставку 500 тисяч доз вакцини від COVID-19, якщо вона не припинить підтримувати заклик ООН щодо ретельного розслідування ситуації з правами людини в Сіньцзяні.

Про це із посиланням на власні джерела серед дипломатів в структурах ООН, які побажали залишитися анонімними, повідомляє The Associated Press.

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Зазначається, що під час засідання Ради ООН з прав людини в Женеві 22 червня Україна разом із понад 40 країнами приєдналася до заяви Канади із вимогою негайно надати незалежним спостерігачам доступ до Сіньцзяня.

Це пов'язано із тим, що КНР підозрюють у репресіях щодо уйгурів і мусульман в регіоні.

У четвер Україна відкликала свій підпис під цією заявою. За даними видання, це сталося після попередження з боку китайської влади про блокування доставки обіцяної вакцини від коронавірусу. В українському уряді цю інформацію поки не коментували.

Україна погодилася закупити 1,9 мільйона доз вакцини CoronaVac у китайської компанії Sinovac Biotech і на початку травня отримала 1,2 мільйона доз.

Раніше The Metro із посиланням на джерело ВВС повідомляло, що китайська влада випробовує на заарештованих жителях уйгурського походження в Сіньцзяні систему штучного інтелекту, яка здатна віддалено визначати емоційний стан людини. Технологію вже протестували щонайменше на п'яти в'язнях, які були прив'язані до стільців за руки і щиколотки.

Тим часом прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі заявив, що китайська COVID-вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech не працює в повній мірі. "Китайська вакцина (...) показала себе неадекватною. Ви можете переконатися в цьому з досвіду Чилі в боротьбі з епідемією", - зазначив Драґі репортерам після завершення саміту ЄС.

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