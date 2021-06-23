До України надійдуть ще понад 5 мільйонів доз китайської вакцини CoronaVac

Cаме цього препарату наразі найбільше отримала Україна.

Китайська фармакологічна компанія Sinovac поставить до України ще 5,325 млн доз вакцини CoronaVac від COVID-19. Препарат має надійти у липні.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін під час онлайн-дискусії "Чому українці не хочуть вакцинуватися", цитує "Інтерфакс-Україна".

Також читайте Вакцинація від коронавірусу: в Україні за добу щепили понад 53 тисячі людей

"У нас сьогодні по Sinovac є підписані зобов'язання і планується, що ще 5,325 млн доз вакцини будуть закуплені Crown Agents", - заявив він.

За словами головного санлікаря, очікується, що повністю вказані обсяги вакцини повинні надійти до України протягом липня.

Нагадаємо, ВООЗ схвалила для екстреного застосування вакцину CoronaVac китайської Sinovac Biotech, якою зокрема щеплюють в Україні.

Схвалення з боку ВООЗ дає зелене світло для схвалення цієї вакцини на території Європейського союзу. Якщо це станеться, люди, які щепилися китайською CoronaVac зможуть подорожувати до ЄС із довідкою про щеплення.

В Україні цієї вакциною щеплюють спортсменів, освітян, а також людей, які записалися на вакцинацію через портал або застосунок "Дія".

Україна домовилась про постачання ще понад 5 мільйонів доз вакцини CoronaVac.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання