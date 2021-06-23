В Украину поступят еще более 5 миллионов доз китайской вакцины CoronaVac

В Украину поступят еще более 5 миллионов доз китайской вакцины CoronaVac

Именно этого препарата пока больше всего получила Украина.

Китайская фармакологическая компания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины CoronaVac от COVID-19. Препарат должен поступить в июле.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин во время онлайн-дискуссии "Почему украинцы не хотят вакцинироваться", цитирует "Интерфакс-Украина".

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"У нас сегодня по Sinovac есть подписанные обязательства и планируется, что еще 5,325 млн доз вакцины будут закуплены Crown Agents", — заявил он.

По словам главного санитарного врача, ожидается, что полностью указанные объемы вакцины должны поступить в Украину в течение июля.

Напомним, ВОЗ одобрила для экстренного применения вакцину CoronaVac китайской Sinovac Biotech, которой в частности прививают в Украине.

Одобрение со стороны ВОЗ дает зеленый свет для одобрения этой вакцины на территории Европейского союза. Если это произойдет, люди, которые прививались китайской CoronaVac смогут путешествовать в ЕС со справкой о прививках.

В Украине этой вакциной прививают спортсменов, педагогов, а также людей, записавшихся на вакцинацию через портал или приложение "Дія".

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