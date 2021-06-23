В Одесі жінка викинулася з балкона 17-го поверху

Трагедія сталася сьогодні вранці на вулиці Армійській, 8-г.

Сьогодні, 23 червня, в Одесі на вулиці Армійській, 8-г загинула 87-річна жінка. Пенсіонерка викинулася з загального балкону на 17-му поверсі і впала на пандус під'їзду.

Як повідомляє 7 Канал, загибла залишила передсмертну записку, однак її зміст слідчі не розголошують.

Наразі йде опитування очевидців і мешканців будинку.

Нагадаємо, у Херсоні біля однієї з багатоповерхівок виявили труп 16-річного студента. Попередньо, він випав з 14-поверхівки.



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