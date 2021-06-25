Українського хакера в США засудили до 7 років в'язниці

Українського хакера в США засудили до 7 років в'язниці

Андрій Колпаков також повинен виплатити 2,5 мільйона доларів завданих збитків.

За участь у кіберзлочинному угрупуванні, яке викрало дані мільйонів кредитних і дебетових карток у Сполучених Штатах Америки, українського хакера Андрія Колпакова засуджено до семи років тюремного ув'язнення. Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на Міністерство юстиції США.

33-річного Колпакова разом з двома іншими українцями, яких звинуватили в діяльності хакерської групи FIN7, заарештували у серпні 2018-го року в Іспанії. Ця група розсилала електронні листи із вірусною програмою, яка давала їм доступ до фінансової інформації.

"Тільки у США FIN7, отримавши доступ до комп'ютерних мереж бізнесів, викрали понад 20 мільйонів записів щодо карток користувачів з понад 6500 терміналів торгових точок понад 3 600 окремих бізнесів. За даними судових документів, жертви зазнали надзвичайних збитків, за деякими оцінками, на понад 1 мільярд доларів", - відзначає прес-реліз Мін'юсту США.

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На суді Колпаков визнав себе винним лише за одним пунктом звинувачення в змові з метою здійснення шахрайства з використанням електронних засобів та за одним пунктом звинувачення в змові з метою комп'ютерного злому.

Суд відправив українського хакера на 7 років у місця позбавлення волі, а також зобов'язав його виплатити 2,5 мільйона доларів як відшкодування збитку.

За словами адвоката засудженого, після відбуття терміну покарання Андрій Колпаков планує повернутися в Україну

Нагадаємо, раніше учасник цього ж угрупування Федір Гладир визнав себе винним за обвинуваченнями в здійсненні кібератак та шахрайстві. Його було засуджено до 10 років позбавлення волі.

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