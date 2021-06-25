Украинского хакера в США приговорили к 7 годам тюрьмы

Андрей Колпаков также должен выплатить 2,5 миллиона долларов нанесенного ущерба.

За участие в киберпреступной группировке, которая похитила данные миллионов кредитных и дебетовых карт в Соединенных Штатах Америки, украинского хакера Андрея Колпакова приговорили к семи годам тюремного заключения. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Министерство юстиции США.

33-летнего Колпакова вместе с двумя другими украинцами, которых обвинили в деятельности хакерской группы FIN7, арестовали в августе 2018 года в Испании. Эта группа рассылала электронные письма с вирусной программой, которая давала им доступ к финансовой информации.

"Только в США FIN7, получив доступ к компьютерным сетям бизнеса, похитили более 20 миллионов записей относительно карточек пользователей с более 6500 терминалов торговых точек более 3600 отдельных бизнесов. По данным судебных документов, жертвы понесли чрезвычайные убытки, по некоторым оценкам, на более 1 млрд долларов ", — отмечает пресс-релиз Минюста США.

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На суде Колпаков признал себя виновным лишь по одному пункту обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и по одному пункту обвинения в заговоре с целью компьютерного взлома.

Суд отправил украинского хакера на 7 лет в места лишения свободы, а также обязал его выплатить 2,5 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба.

По словам адвоката осужденного, после отбытия срока наказания Андрей Колпаков планирует вернуться в Украину

Напомним, ранее участник этой же группировки Федор Гладырь признал себя виновным по обвинению в совершении кибератак и мошенничестве. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

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