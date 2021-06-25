На Дніпропетровщині чоловік “замінував” автовокзал заради коханої

Таким чином він намагався завадити від’їздові дівчини з міста.

На Дніпропетровщині затримали 32-річного чоловіка, який після сварки з дівчиною повідомив про закладену вибухівку у приміщенні автостанції в Тернівці. Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, в такий спосіб він намагався затримати відправлення автобусів, одним з яких кохана збиралася покинути місто.

Повідомлення про мінування автостанції міста Тернівки надійшло до поліції у четвер, 24 червня. Невідомий чоловік вимагав вивести всіх людей з приміщення вокзалу та зупинити відправлення рейсових автобусів.

З автостанції евакуювали всіх людей, приміщення оглянули вибухотехніки із собакою, на місці виклику працювали всі екстрені служби. Вибухівки виявлено не було. Тоді почалися розшуки телефонного терориста.

Поліцейські встановили, що невідомий здійснив дзвінок до поліції з мобільного телефона, який взяв у перехожого, після чого повернув його та пішов у невідомому напрямку.

Отримавши опис підозрюваного, правоохоронці зрештою затримали його. Ним виявився 32-річний місцевий мешканець. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Нагадаємо, раніше у Києві шукали вибухівку на Центральному і Південному вокзалах. Повідомлення про мінування виявилося неправдивим.

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