В Єгипті обвалився житловий будинок: під завалами шукають цілі родини

Рятувальникам вдалося витягти живими з-під уламків чотирьох осіб.

У п'ятницю, 25 червня, в єгипетському місті Олександрія сталося часткове обвалення житлового будинку. За інформацією силових структур, повністю обвалився один з прольотів будівлі.

Про це повідомляє телеканал Sky News Arabia.

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Рятувальникам вдалося витягти живими з-під уламків чотирьох осіб, пошуки ще кількох сімей тривають.

Зазначається, що через застарілі конструкції власникам будинку ще кілька років тому було виписано припис на знесення будівлі.

Тим часом у США кількість жертв обвалення 12-поверхівки поблизу Маямі, штат Флорида, зросла до чотирьох. Ще 159 людей досі вважаються зниклими безвісти і можуть перебувати під завалами.

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