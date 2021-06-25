В Єгипті обвалився житловий будинок: під завалами шукають цілі родини

Рятувальникам вдалося витягти живими з-під уламків чотирьох осіб.
У п'ятницю, 25 червня, в єгипетському місті Олександрія сталося часткове обвалення житлового будинку. За інформацією силових структур, повністю обвалився один з прольотів будівлі.
Про це повідомляє телеканал Sky News Arabia.
Рятувальникам вдалося витягти живими з-під уламків чотирьох осіб, пошуки ще кількох сімей тривають.
Зазначається, що через застарілі конструкції власникам будинку ще кілька років тому було виписано припис на знесення будівлі.
Тим часом у США кількість жертв обвалення 12-поверхівки поблизу Маямі, штат Флорида, зросла до чотирьох. Ще 159 людей досі вважаються зниклими безвісти і можуть перебувати під завалами.