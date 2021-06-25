В Египте обрушился жилой дом: под завалами ищут целые семьи

Спасателям удалось извлечь живыми из-под обломков четырех человек.

В пятницу, 25 июня, в египетском городе Александрия произошло частичное обрушение жилого дома. По информации силовых структур, полностью обрушился один из пролетов здания.

Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

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Спасателям удалось извлечь живыми из-под обломков четырех человек, поиски еще нескольких семей продолжаются.

Отмечается, что из-за устаревших конструкций владельцам дома еще несколько лет назад было выписано предписание на снос здания.

Между тем в США количество жертв обрушения 12-этажки вблизи Майами, штат Флорида, возросло до четырех. Еще 159 человек до сих пор считаются пропавшими без вести и могут находиться под завалами.

Новости мира: вблизи Майами обрушилась 12-этажка - судьба 159 жителей неизвестна

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