В Египте обрушился жилой дом: под завалами ищут целые семьи

Спасателям удалось извлечь живыми из-под обломков четырех человек.
В пятницу, 25 июня, в египетском городе Александрия произошло частичное обрушение жилого дома. По информации силовых структур, полностью обрушился один из пролетов здания.
Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
Спасателям удалось извлечь живыми из-под обломков четырех человек, поиски еще нескольких семей продолжаются.
Отмечается, что из-за устаревших конструкций владельцам дома еще несколько лет назад было выписано предписание на снос здания.
Между тем в США количество жертв обрушения 12-этажки вблизи Майами, штат Флорида, возросло до четырех. Еще 159 человек до сих пор считаются пропавшими без вести и могут находиться под завалами.