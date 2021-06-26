Китай шантажировал Украину COVID-вакцинами — АР

По данным издания, Украина выполнила условие Китая, чтобы избежать блокировки поставки полумиллиона доз COVID-вакцин.

Китай угрожал Украине заблокировать поставку 500 тысяч доз вакцины от COVID-19, если она не прекратит поддерживать призыв ООН о тщательном расследовании ситуации с правами человека в Синьцзяне.

Об этом со ссылкой на собственные источники среди дипломатов в структурах ООН, пожелавших остаться анонимными, сообщает The Associated Press.

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Отмечается, что во время заседания Совета ООН по правам человека в Женеве 22 июня Украина вместе с более чем 40 странами присоединилась к заявлению Канады с требованием немедленно предоставить независимым наблюдателям доступ к Синьцзяню.

Это связано с тем, что КНР подозревают в репрессиях по отношению к уйгурам и мусульманам в регионе.

В четверг Украина отозвала свою подпись под этим заявлением. По данным издания, это произошло после предупреждения со стороны китайских властей о блокировании поставки обещанной вакцины от коронавируса. В украинском правительстве эту информацию пока не комментировали.

Украина согласилась закупить 1,9 миллиона доз вакцины CoronaVac у китайской компании Sinovac Biotech и в начале мая получила 1,2 миллиона доз.

Ранее The Metro со ссылкой на источник ВВС сообщало, что китайские власти испытывают на арестованных жителях уйгурского происхождения в Синьцзяне систему искусственного интеллекта, которая способна удаленно определять эмоциональное состояние человека. Технологию уже протестировали минимум на пяти заключенных, которые были привязаны к стульям за руки и лодыжки.

Между тем премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что китайская COVID-вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech не работает в полной мере. "Китайская вакцина (...) показала себя неадекватной. Вы можете убедиться в этом из опыта Чили в борьбе с эпидемией", — отметил Драги репортерам после завершения саммита ЕС.

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