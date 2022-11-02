МОЗ надішле до регіонів три типи вакцин

До 4 листопада 23 українські регіони отримають 196 тисяч вакцин. Йдеться про препарати для щеплення від кору, паротиту, краснухи, дифтерії та правця, а також COVID-вакцину Comirnaty (Pfizer).

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я.

"Фактично, кожна область отримає одразу три вакцини", - наголосили в МОЗ.

У відомстві попередили, що дев'ять з десяти людей, які не мають вакцини від кору, після контакту з інфікованими заразяться.

"Перше щеплення від кору, паротиту й краснухи роблять дітям у віці 12 місяців, а друге - у 6 років. Вперше дітей щеплять від дифтерії та правця у віці 2 місяці", - йдеться у повідомленні.

До слова, в Україні щепитися вакциною від коронавірусу Comirnaty можуть діти від 12 років, якщо у них є обов'язкові щеплення.

Нагадаємо, в Україні вагітні можуть вакцинуватися від COVID-19. Для щеплення вагітних та жінок, які годують грудьми, віддають перевагу мРНК-вакцинам — Comirnaty/Pfizer-BioNTech та Moderna. Але якщо їх немає, можна використовувати вакцину Janssen.

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