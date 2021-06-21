У Берліні сталася стрілянина: є поранені

За інформацією ЗМІ, зловмисник ще не затриманий.
Мінімум три особи важко поранені в результаті стрілянини, що сталася в Берліні.
Про це інформує газета Bild.
За її даними, зловмисник ще не затриманий.
Інших подробиць поки не повідомляється.
Нагадаємо, в штаті Аризона молодик за півтори години влаштував вісім стрільб, убивши водія вантажівки та поранивши 12 осіб. Хлопець відкрив вогонь по автомобілях і пішоходам з вікна білого позашляховика. Постраждалим — від 19 до 56 років.
Раніше в американському штаті Мериленд невідомі відкрили вогонь в бік перехожих в одному з кварталів міста Балтімор. Відзначається, що в результаті стрілянини одна особа загинула, а ще п'ятеро перебувають в лікарні в критичному стані.
А в американському штаті Джорджія в результаті стрілянини в одному з супермаркетів в Атланті загинула касирка, яка посперечалася з покупцем щодо носіння захисної маски.
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