В Берлине произошла стрельба: есть раненые

По информации СМИ, злоумышленник еще не задержан.

Минимум три человека тяжело ранены в результате стрельбы, произошедшей в Берлине.

Об этом информирует газета Bild.

По ее данным, злоумышленник еще не задержан.

Других подробностей пока не сообщается.

Напомним, в штате Аризона молодой человек за полтора часа устроил восемь стрельб, убив водителя грузовика и ранив 12 человек. Парень открыл огонь по автомобилям и пешеходам из окна белого внедорожника. Пострадавшим — от 19 до 56 лет.

Ранее в американском штате Мэриленд неизвестные открыли огонь в сторону прохожих в одном из кварталов города Балтимор. Отмечается, что в результате стрельбы один человек погиб, а еще пятеро находятся в больнице в критическом состоянии.

А в американском штате Джорджия в результате стрельбы в одном из супермаркетов в Атланте погибла кассирша, которая поспорила с покупателем относительно ношения защитной маски.

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