В Берлине произошла стрельба: есть раненые

По информации СМИ, злоумышленник еще не задержан.
Минимум три человека тяжело ранены в результате стрельбы, произошедшей в Берлине.
Об этом информирует газета Bild.
По ее данным, злоумышленник еще не задержан.
Других подробностей пока не сообщается.
Напомним, в штате Аризона молодой человек за полтора часа устроил восемь стрельб, убив водителя грузовика и ранив 12 человек. Парень открыл огонь по автомобилям и пешеходам из окна белого внедорожника. Пострадавшим — от 19 до 56 лет.
Ранее в американском штате Мэриленд неизвестные открыли огонь в сторону прохожих в одном из кварталов города Балтимор. Отмечается, что в результате стрельбы один человек погиб, а еще пятеро находятся в больнице в критическом состоянии.
А в американском штате Джорджия в результате стрельбы в одном из супермаркетов в Атланте погибла кассирша, которая поспорила с покупателем относительно ношения защитной маски.
Читайте также:
- В Германии неизвестный открыл стрельбу и скрылся, есть жертвы