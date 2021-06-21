Гороскоп на 21 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро дают нам подсказки о наших дальнейших действиях.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 июня 2021 рассказывает, что Стрельцам стоит быть впереди, а Ракам не стоит ставить под удар отношения.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Отшельник"

Проведите этот день в раздумьях. Поймите для чего вам эти отношения и овладейте свои чувства на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Верховная жрица"

Подробнее внутренним ощущениям. Прислушайтесь к голосу сердца в любви. Не отвергайте интуицию в решении рабочих вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Туз жезлов"

Изо всех сил двигайтесь вперед. В отношениях выбирайте сильных партнеров. О работе, то время проявить активность.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Восьмерка кубков"

Время для потерь наступил. Не ставьте под удар ваши отношения. В решении рабочих вопросов будет ощущение горечи потери.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Проверьте ваши действия не напрасны. В отношениях не стоит закапывать в землю то, что имеете. В движении по карьерной лестнице выберите одну, но важную цель.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Башня"

Позаботьтесь о прочный фундамент, потому что грядут изменения. Избегайте проблем на работе и в отношениях, чтобы все не развалилось.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы получите вознаграждение. В отношениях ожидайте приятный сюрприз. А на работе достойно работайте.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка мечей"

НЕ напориться на рифы проблем. В любви обходите ссоры, а на работе — кризисные моменты.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж жезлов"

Быть впереди всех вам подходит. Будьте активными в отношениях. А в решении рабочих вопросов продемонстрируйте, что вы — огонь.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Королева пентаклей"

Время накапливать деньги. Соберитесь вместе в отношениях. Выберите достойный вариант работы.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка жезлов"

Впереди открываются новые пути. Выберите определенные приоритеты в отношениях. А на работе возьмитесь за новый проект.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Смотрите, чтобы ваша борьба не была напрасной. В отношениях не провоцируйте ссоры, а в рабочих вопросах избегайте конфликтов.

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