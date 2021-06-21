Категория
Астрология
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Гороскоп на 21 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 21 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Pexels

Карты Таро дают нам подсказки о наших дальнейших действиях.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 21 июня 2021 рассказывает, что Стрельцам стоит быть впереди, а Ракам не стоит ставить под удар отношения.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 21 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Отшельник"

©

Проведите этот день в раздумьях. Поймите для чего вам эти отношения и овладейте свои чувства на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Верховная жрица"

©

Подробнее внутренним ощущениям. Прислушайтесь к голосу сердца в любви. Не отвергайте интуицию в решении рабочих вопросов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Туз жезлов"

©

Изо всех сил двигайтесь вперед. В отношениях выбирайте сильных партнеров. О работе, то время проявить активность.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Восьмерка кубков"

©

Время для потерь наступил. Не ставьте под удар ваши отношения. В решении рабочих вопросов будет ощущение горечи потери.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка пентаклей"

©

Проверьте ваши действия не напрасны. В отношениях не стоит закапывать в землю то, что имеете. В движении по карьерной лестнице выберите одну, но важную цель.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Башня"

©

Позаботьтесь о прочный фундамент, потому что грядут изменения. Избегайте проблем на работе и в отношениях, чтобы все не развалилось.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

©

Вы получите вознаграждение. В отношениях ожидайте приятный сюрприз. А на работе достойно работайте.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка мечей"

©

НЕ напориться на рифы проблем. В любви обходите ссоры, а на работе — кризисные моменты.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж жезлов"

©

Быть впереди всех вам подходит. Будьте активными в отношениях. А в решении рабочих вопросов продемонстрируйте, что вы — огонь.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Королева пентаклей"

©

Время накапливать деньги. Соберитесь вместе в отношениях. Выберите достойный вариант работы.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка жезлов"

©

Впереди открываются новые пути. Выберите определенные приоритеты в отношениях. А на работе возьмитесь за новый проект.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Пятерка жезлов"

©

Смотрите, чтобы ваша борьба не была напрасной. В отношениях не провоцируйте ссоры, а в рабочих вопросах избегайте конфликтов.

Читайте также:

Новости Украины: что предсказали карпатские мольфары

Новости Украины: что предсказали карпатские мольфары

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.