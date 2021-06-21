Эмили Ратаковски топлесс и в перчатках засветила пышную грудь

Модель вызвала фурор новой эротической фотосессией.

Популярная американская модель Эмили Ратаковски не прекращает делиться с фанами пикантными снимками.

Так, на этот раз 30-летняя актриса устроила фотосет топлесс, в перчатках и трусиках в цветочно-леопардовый принт. Знаменитость соблазнительно позировала на коленях, прикрывая грудь рукой. Фото появились на странице бренда звезды Inamorata в Instagram.

instagram.com/inamoratawoman

Таким образом Эмили анонсировала выход новой коллекции купальников.

instagram.com/inamoratawoman

Эротические снимки модели не оставили равнодушными поклонников. В комментариях пользователи написали кучу приятностей.

О Боже! Это огонь

Идеальная

Какое тело!

Роскошная

Напомним, ранее Эмили Ратаковски засветила обнаженные ягодицы, лежа на муже. Звезда опубликовала откровенные фото.

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