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Эмили Ратаковски топлесс и в перчатках засветила пышную грудь

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Эмили Ратаковски топлесс и в перчатках засветила пышную грудь

instagram.com/inamoratawoman

Модель вызвала фурор новой эротической фотосессией.

Популярная американская модель Эмили Ратаковски не прекращает делиться с фанами пикантными снимками.

Так, на этот раз 30-летняя актриса устроила фотосет топлесс, в перчатках и трусиках в цветочно-леопардовый принт. Знаменитость соблазнительно позировала на коленях, прикрывая грудь рукой. Фото появились на странице бренда звезды Inamorata в Instagram.

© instagram.com/inamoratawoman
instagram.com/inamoratawoman

Таким образом Эмили анонсировала выход новой коллекции купальников.

© instagram.com/inamoratawoman
instagram.com/inamoratawoman

Эротические снимки модели не оставили равнодушными поклонников. В комментариях пользователи написали кучу приятностей.

  • О Боже! Это огонь
  • Идеальная
  • Какое тело!
  • Роскошная

Напомним, ранее Эмили Ратаковски засветила обнаженные ягодицы, лежа на муже. Звезда опубликовала откровенные фото.