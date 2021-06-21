Эмили Ратаковски топлесс и в перчатках засветила пышную грудь

Модель вызвала фурор новой эротической фотосессией.
Популярная американская модель Эмили Ратаковски не прекращает делиться с фанами пикантными снимками.
Так, на этот раз 30-летняя актриса устроила фотосет топлесс, в перчатках и трусиках в цветочно-леопардовый принт. Знаменитость соблазнительно позировала на коленях, прикрывая грудь рукой. Фото появились на странице бренда звезды Inamorata в Instagram.
Таким образом Эмили анонсировала выход новой коллекции купальников.
Эротические снимки модели не оставили равнодушными поклонников. В комментариях пользователи написали кучу приятностей.
- О Боже! Это огонь
- Идеальная
- Какое тело!
- Роскошная
Напомним, ранее Эмили Ратаковски засветила обнаженные ягодицы, лежа на муже. Звезда опубликовала откровенные фото.