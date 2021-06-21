Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Емілі Ратаковскі топлес та в рукавичках засвітила пишні груди

Дата публікації
Перегляди
14
Емілі Ратаковскі топлес та в рукавичках засвітила пишні груди

instagram.com/inamoratawoman

Модель спричинила фурор новою еротичною фотосесією.

Популярна американська модель Емілі Ратаковскі не припиняє ділитися з фанами пікантними знімками.

Так, цього разу 30-річна акторка влаштувала фотосет топлес, у рукавичках та трусиках в квітково-леопардовий принт. Знаменитість спокусливо позувала навкарачки, прикриваючи бюст рукою. Фото з’явилися на сторінці бренду зірки Inamorata в Instagram.

© instagram.com/inamoratawoman
instagram.com/inamoratawoman

Таким чином Емілі анонсувала вихід нової колекції купальників.

© instagram.com/inamoratawoman
instagram.com/inamoratawoman

Еротичні знімки моделі не лишили байдужими прихильників. У коментарях юзери написали купу приємностей.

  • О Боже! Це вогонь
  • Ідеальна
  • Яке тіло!
  • Розкішна

Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі засвітила оголені сідниці, лежачи на чоловікові. Зірка опублікувала відверті фото.