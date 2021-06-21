Емілі Ратаковскі топлес та в рукавичках засвітила пишні груди

Модель спричинила фурор новою еротичною фотосесією.
Популярна американська модель Емілі Ратаковскі не припиняє ділитися з фанами пікантними знімками.
Так, цього разу 30-річна акторка влаштувала фотосет топлес, у рукавичках та трусиках в квітково-леопардовий принт. Знаменитість спокусливо позувала навкарачки, прикриваючи бюст рукою. Фото з’явилися на сторінці бренду зірки Inamorata в Instagram.
Таким чином Емілі анонсувала вихід нової колекції купальників.
Еротичні знімки моделі не лишили байдужими прихильників. У коментарях юзери написали купу приємностей.
- О Боже! Це вогонь
- Ідеальна
- Яке тіло!
- Розкішна
Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі засвітила оголені сідниці, лежачи на чоловікові. Зірка опублікувала відверті фото.