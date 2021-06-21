Народные приметы, обряды и обычаи 21 июня

Утренний туман в июне — на хорошую погоду.
21 июня верующие и церковь отмечают День Святого духа и чтят память великомученика Феодора Стратилата, святителя Феодора, епископа Суздальского, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосимы Финикийского, Кипрской иконы Божией Матери.
21 июня: церковный праздник
Праздник Святого Духа, Духов День, Богодухов день — древний христианский праздник. Это праздник, который в народе также называют "Духов день" является церковным праздником в честь третьего Лица Троицы. Согласно православному учению, именно сошествие Святого Духа на апостолов явило попечение Триединого Бога: Бог Отец творит мир, Бог Сын искупает людей от рабства дьявола, а Бог Дух Святой освящает мир через Церковь.
Праздник Святого Духа отмечается по древней христианской традиции украинским народом и всем восточным христианством (православием, греко-католицизмом, старообрядчеством) на пятьдесят первый день после Пасхи, или в понедельник, что следует за воскресным днем Троицы и Пятидесятницы.
21 июня: народные традиции
На Бога-сына, то есть в понедельник, широко отмечали так называемый поминальный день. Женщины утром, взяв мисочки с едой, шли в церковь, отправляли панихиды, а потом посещали могилы. Как правило, поминальный день предназначался только для самоубийц — тех, кто утонул или покончил с собой. Таких людей хоронили в стороне от могил.
Также 21 июня в 2021 году приходится летнее солнцестояние. У славян праздник известен как Купала. Его праздновали в июне, хотя в связи с введением григорианского календаря на государственном уровне, а на церковном нет, праздник начал приходиться на ночь на 7 июля. Хотя корректного его отмечать именно в июне.
21 июня: что стоит сделать
По народному поверью, погода на Духов день определяет, какой она будет все лето.
21 июня: что категорически запрещено
В этот день запрещена любая работа.
21 июня: украинские народные приметы
- Утренний туман в июне — на хорошую погоду.
- Утром роса и туман — на добрую погоду; чем больше росы, тем жарче день.
- Вечерняя роса легла рано — следующий день будет солнечный.
- Если капли росы висят на самых кончиках травинок или листьев, будет дождь.
- Утром слышать непрерывный гром — вечером пойдет дождь с градом.
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