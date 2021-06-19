Летнее солнцестояние 2021: что стоит сделать и чего следует избегать

Для славян — это праздник Купалы.

Летнее солнцестояние — это уникальные сутки в году, когда самый длинный по продолжительности день побеждает самую короткую ночь. Также этот праздник в Европе называют Середина лета. В Англии этот праздник называют Мидсаммер Дэй (Midsummer), в Швейцарии — Мидсоммар (Midsommar), в Германии — Миттсоммер (Mittsommer). Летнее солнцестояние во всех кельтских народов, а также Ирландии и Исландии считалось временем фей, эльфов и других сверхъестественных существ. Также в этот день праздновали день Короля Дуба. В Латвии отмечают праздник Лиго — день трав или зеленый день.

Летнее солнцестояние: Купала и Лета

Для славян — это праздник Купалы, которое на самом деле отмечается в ночь на летнего солнцестояния, а не 7 июля, из-за сдвига календарей.

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Современные неоязычники называют этот день Лита. Это название происходит от древних англо-саксонских слов "июнь" и "легкий ветер". Название "Лета" стали использовать для летнего солнцестояния с 1974 года.

В 2021 году летнее солнцестояние приходится на 21 июня.

Летнее солнцестояние: традиции празднования

Этот праздник традиционно отмечается на свежем воздухе, чтобы можно было получить максимум от солнца. Те, кто не имеют возможности сейчас уехать в деревню, могут выйти в парк, лес, хотя бы просто прогуляться на свежем воздухе, подставить лицо солнечным лучам, подышать воздухом и тому подобное.

В дни летнего солнцестояния люди всегда загадывали желания, связанные с Солнцем, а значит, с успехом, радостью, здоровьем, плодородием, богатством, страстью, любовью.

Летнее солнцестояние: что стоит сделать

Украсить дом свечами желтого и золотого цветов.

Собрать в поле и лесу растения и поставить их в вазу, чтобы украсить дом: листья дуба, омела, ромашка, бузина, папоротник.

Собирать лекарственные растения. Издавна считается, что рута, шиповник, вербное, трилистник и зверобой получают волшебную силу в эту ночь.

Купаться в водоемах, чтобы наполниться энергией природы.

Зажечь благовония — ладан и мирру.

Одеть украшения с зелеными полудрагоценными камни, например, нефритами и изумрудами.

Добавить летних чувств с украшениями морскими раковинами.

Есть свежие фрукты и овощи.

Летнее солнцестояние: чего следует избегать

Поддаваться негативным эмоциям.

Гневаться, злиться, грустить

Ссориться, использовать нецензурные слова

Быть агрессивным.

Плакать.

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