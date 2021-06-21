Народні прикмети, обряди і звичаї 21 червня

Ранковий туман у червні — на хорошу погоду.

21 червня віряни та церква відзначають День Святого духа та вшановують пам'ять великомученика Феодора Стратилата, святителя Феодора, єпископа Суздальського, преподобного Єфрема, патріарха Антіохiйського, преподобного Зосими Фiнiкiйського, Кіпрської ікони Божої Матері.

21 червня: церковне свято

Свято Святого Духа, Духів День, Богодухів день — давнє християнське свято. Це свято, яке у народі також називають "Духів день" є особливим церковним святом на честь третьої Особи Трійці. Згідно з православним ученням, саме сходження Святого Духа на апостолів явило піклування Триєдиного Бога: Бог Отець творить світ, Бог Син спокутує людей від рабства дияволу, а Бог Дух Святий освячує світ через Церкву.

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Свято Святого Духа відзначається за стародавньою християнською традицією українським народом та усім східним християнством (православ'ям, греко-католицизмом, старообрядництвом) на п'ятдесят перший день після Великодня, або у понеділок, що слідує за недільним днем Трійці та П'ятдесятниці.

21 червня: народні традиції

На Бога-сина, тобто в понеділок, широко відзначали так званий поминальний день. Жінки зранку, взявши мисочки з їжею, йшли до церкви, відправляли панахиди, а потім одвідували могилки. Як правило, поминальний день призначався лише для самогубців — тих, хто втопився чи наклав на себе руки. Таких людей хоронили обіч могилок.

Також на 21 червня у 2021 році припадає літнє сонцестояння. У слов'ян свято відоме як Купала. Його святкували у червні, хоча у зв'язку з введенням григоріанського календаря на державному рівні, а на церковному ні, свято почало припадати на ніч проти 7 липня. Хоча коректного його відзначати саме у червні.

21 червня: що варто зробити

За народним повір'ям, погода на Духів день визначає, якою вона буде усе літо.

21 червня: що категорично заборонено

У цей день заборонена будь-яка робота.

21 червня: українські народні прикмети

Ранковий туман у червні — на хорошу погоду.

Вранці роса й туман — на добру погоду; чим більше роси, тим жаркіший день.

Вечірня роса лягла рано — наступний день буде сонячний.

Якщо краплини роси висять на самісіньких кінчиках травинок чи листків, буде дощ.

Вранці чути безперервний грім — надвечір піде дощ з градом.

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