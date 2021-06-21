"Дельта плюс": в Індії виявили новий варіант місцевого штаму коронавірусу

Генетики намагаються зрозуміти, чи є новий варіант домінантним.

В індійському штаті Махараштра виявили новий варіант штаму коронавірусу, який отримав назву "Дельта плюс".

Про це повідомляє The Hindustan Times.

Вже виявлено близько 20 випадків нового варіанту штаму коронавірусу в чотирьох районах штату Махараштра — Сіндхудург, Ратнагірі, Палгаре і Джалгаон. Вони були відправлені на секвенування геному (визначення амінокислотної або нуклеотидної послідовності від лат. Sequentum — послідовність — ред.), щоб зрозуміти, чи є новий варіант домінантним.

Влада індійського штату підтвердила ЗМІ отримання звіту про секвенування геному від Інституту геноміки та інтегративної біології, але поки відмовилася докладно обговорювати це питання.

Зміст доповіді вчених буде обговорюватися на засіданні, яке відбудеться в понеділок, і тоді будуть зроблені висновки.

Нагадаємо, що в кінці березня 2021 року в Індії виявили новий різновид коронавірусу з подвійною мутацією. Цей варіант більш заразний, ніж коронавірус SARS-CoV-2. Також стало відомо про "британському" і "бразильському" варіантах коронавірусу, які також відрізнялися підвищеною в порівнянні з "звичайним" COVID-19 заразністю.

Як повідомлялося, "індійська" версія COVID-19 містить дві мутації, які "допомагають вірусу прикріплятися до клітин". Одна з мутацій, E484Q, аналогічна E484K, виявленої раніше в "бразильському" і "південноафриканському" варіантах. Інша мутація, L452R, також була зафіксована в "каліфорнійському" штамі.

Медичні експерти з Великої Британії прийшли до висновку, що "індійський" штам коронавірусу, який постійно змінюється і дуже заразний, поширюється значно швидше, ніж інші мутації COVID-19.

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