Трійця 2021: традиції та звичаї Зелених свят

У перший день Трійці дівчата раніше ходили в поле чи ліс.

Трійця, після Різдва та Великодня, вважалася в народі одним з найбільших свят.

Про це пише відомий український етнограф Василь Скуратівський у книзі "Місяцелік".

Зелені свята починалися з п'ятниці. Жінки до схід сонця йшли до лісу, щоб заготувати лікарських трав. Дехто намагався нарвати їх і давав коровам, щоб було багато молока. В цей день збирали також росу, якою лікували хворі очі.

У суботу, власне напередодні Трійці, селяни рвали материнку, чебрець, полин, лепеху тощо і прикрашали запашним зіллям оселі — прикрашали стіни, лави, вікна, образи, а лепехою притрушували долівку.

Ввечері у суботу йшли босоніж до лісу, аби запастися галузками клена, липи, ясена чи осики, і оздоблювали обійстя — ворота, тини, хлів, одвірки хати й стріху, а також оселю. Крім того, стежку, яка вела від дороги до порога, прикрашали високими галузками окремо.

Першого дня Трійці дівчата йшли в поле чи ліс, плели по віночку і тримали їх до Петрівки, щоб у цей час русалки не залоскотали. У деяких регіонах ворожили на вінках.

На Бога-сина, тобто в понеділок, широко відзначали так званий поминальний день. Жінки зранку, взявши мисочки.з їжею, йшли до церкви, відправляли панахиди, а потім відвідували кладовище. Як правило, поминальний день призначався лише для самогубців — тих, хто втопився чи наклав на себе руки.

На Херсонщині другого дня свят діти влаштовували гру. Дівчатка, вибравши хлопчика та юнку, плели їм віночки й. оточивши колом, йшли гуртом через село з піснями. Поліщуки ж, прив'язавши до вола опудало з соломи, ганяли тварину вулицями, покрикуючи: "Родусь, родусь!". Ймовірно, ці обряди пов'язані з проводами весни.

Нарешті надходив третій день, котрим власне і завершувалися свята. У кожному регіоні його відзначали по-своєму. Але найцікавіші обряди проводилися на Лівобережжі, зокрема на Полтавщині.

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