Коли чекати на перший сніг в Україні: прогноз синоптиків

Перший сніг в Україні

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Аномально тепла й лагідна осінь, яка тішила українців у жовтні температурами на 3–7 градусів вищими за кліматичну норму, добігає кінця. Синоптики попереджають про кардинальну зміну погодних умов: на зміну комфортній погоді прямують арктичні повітряні маси, які принесуть із собою нічні морози та перші зимові опади.

Зміна погодних сезонів відбуватиметься поетапно, повертаючи кліматичні показники до їхніх традиційних листопадових норм.

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Чорноморський циклон на початку листопада

Останні дні жовтня ще утримають відносно стабільне тепло. У більшості центральних областей збережеться хмарність із періодичними незначними дощами, а температурний фон коливатиметься від 5–10 градусів тепла вночі до 10–15 градусів удень.

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За повідомленням керівника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя перші відчутні зміни відбудуться вже 1 листопада. Поштовхом до зниження температури стане чорноморський циклон, що просуватиметься над східними регіонами. Через це нічні показники впадуть до 3–5 градусів тепла, а денні не перевищуватимуть 9–11 градусів. Ситуацію ускладнить холодний північний вітер, який суттєво посилить відчуття прохолоди.

Арктичний прорив та передзим’я після 4 листопада

Основний злам у погодних процесах очікується на початку наступного робочого тижня. Причиною стане потужний блокувальний антициклон над Великою Британією. Перебуваючи на його східній периферії, територія України опиниться під безпосереднім впливом крижаних повітряних мас з Арктики.

За даними метеорологів, це призведе до стрімкого падіння середньодобової температури нижче 8 градусів тепла. Крім того, зіткнення арктичного холоду з відносно теплими акваторіями південних морів спровокує виникнення активних вологих циклонів.

Коли чекати на перший сніг

Зіткнення арктичного холоду та морської вологи стане передвісником справжнього передзим’я, тому метеорологи радять діставати зимовий одяг уже у другій половині наступного тижня. За прогнозами фахівців Українського гідрометцентру та регіональних метеослужб, після 4 листопада очікується повноцінний холодний період. Температура повітря вночі опускатиметься до 0–6 градусів тепла, а вдень становитиме не більше 5–10 градусів у західних, північних та центральних областях.

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Більшість прогностичних центрів збігаються в оцінках, що саме після 4 листопада можливий перший епізод передзим’я з температурою близько 0 градусів та опадами у вигляді снігу й мокрого снігу.

Очільник гідрометцентру підкреслив, що поява перших зимових ознак у листопаді є абсолютно нормальним явищем, а не кліматичною аномалією, хоча тривалість цього холодного періоду повністю залежатиме від подальшого розвитку синоптичних процесів. Водночас у високогір’ї Карпат, зокрема на горі Піп Іван Чорногірський, сніговий покрив та морозні мінус 4 градуси зафіксували ще наприкінці жовтня.

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