Когда ждать первый снег в Украине: прогноз синоптиков

Первый снег в Украине

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Аномально теплая и ласковая осень, которая радовала украинцев в октябре температурами на 3–7 градусов выше климатической нормы, подходит к концу. Синоптики предупреждают о кардинальном изменении погодных условий: на смену комфортной погоде следует арктические воздушные массы, которые принесут с собой ночные морозы и первые зимние осадки.

Смена погодных сезонов будет происходить поэтапно, возвращая климатические показатели в их традиционные ноябрьские нормы.

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Черноморский циклон в начале ноября

Последние дни октября еще удержат относительно стабильное тепло. В большинстве центральных областей сохранится облачность с периодическими дождями, а температурный фон будет колебаться от 5–10 градусов тепла ночью до 10–15 градусов днем.

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За руководителя Черкасского областного гидрометцентра Виталия Постриганя первые ощутимые изменения произойдут уже 1 ноября. Толчком к понижению температуры станет Черноморский циклон, который будет продвигаться над восточными регионами. Поэтому ночные показатели упадут до 3–5 градусов тепла, а дневные не будут превышать 9–11 градусов. Ситуацию усложнит холодный северный ветер, который существенно усилит чувство прохлады.

Арктический прорыв и предзимие после 4 ноября

Основной излом в погодных процессах ожидается в начале следующей рабочей недели. Причиной станет мощный блокирующий антициклон над Великобританией. Находясь на его восточной периферии, территория Украины окажется под прямым влиянием ледяных воздушных масс Арктики.

По данным метеорологов, это приведет к стремительному падению среднесуточной температуры ниже 8 градусов тепла. Кроме того, столкновение арктического холода с относительно теплыми акваториями южных морей спровоцирует возникновение активных влажных циклонов.

Когда ждать первого снега

Столкновение арктического холода и морской влаги станет предвестником настоящего предзимия, поэтому метеорологи советуют доставать зимнюю одежду уже во второй половине следующей недели. По прогнозам специалистов Украинского гидрометцентра и региональных метеослужб, после 4 ноября ожидается полноценный холодный период. Температура воздуха ночью будет опускаться до 0-6 градусов тепла, а днем будет не больше 5-10 градусов в западных, северных и центральных областях.

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Большинство прогностических центров сходятся в оценках, именно после 4 ноября возможен первый эпизод предзимья с температурой около 0 градусов и осадками в виде снега и мокрого снега.

Глава гидрометцентра подчеркнул, что появление первых зимних признаков в ноябре является абсолютно нормальным явлением, а не климатической аномалией, хотя продолжительность этого холодного периода будет полностью зависеть от дальнейшего развития синоптических процессов. В то же время в высокогорье Карпат, в частности, на горе Пип Иван Черногорский, снежный покров и морозные минус 4 градуса зафиксировали еще в конце октября.

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