Таропрогноз на 14-20 червня: що карти нам віщують

Карти Таро показують найбільш вірогідні варіанти розвитку подій.

Карти Таро не віщують майбутнє, вони вказують лише на ймовірний розвиток подій у майбутньому. Вони дають своєрідні підказки всесвіту, а прислухатися до них чи ні, - вирішують самі люди. А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - на 14-20 червня - від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Трійка мечів"

Ця карта свідчить про душевну рану, відмову та певне розчарування. Для початку вам потрібно усвідомити проблему. Зараз варто, щоб відбувся тріумф логіки над емоціями. А хтось, можливо, і розірве стосунки. Вам потрібно позбутися внутрішнього болю та усвідомити болючу правду.

Також потрібно ухвалити рішення, яке ухвалене всупереч почуттям.

Варто бути напоготові, адже не виключений обман від близької людини та погане ставлення оточення. Пам'ятайте, що будь-які знання приносять печаль. Не виключені сильні ревнощі та бажання зробити боляче іншим.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Дев'ятка кубків"

Ця карта говорить про здійснення мрій. про емоційне задоволення, чуттєвість тощо. Вона каже, що невдовзі ваші мрії стануть реальністю, звісно, що докласти до цього зусиль. "Дев'ятка кубків" також радить насолоджуватися радощами життя та задовільнятися досягнутим. До того йдеться про насичене життя, сходження благодаті, веселу компанію та нетерпимість до будь-яких обмежень.

Але водночас потрібно пам'ятати про відповідальність за результати ваших бажань і усвідомлювати, що ви насправді хочете від життя. Адже дуже часто ми воліємо одного, а коли отримуємо бажане, то виявляється, що ми насправді хотіли цілком іншого.

Ця карта каже, що слід радіти своїй справі та тішитися власним успіхам. Водночас слід бути обережними та не викликати сильну заздрість оточення, що у вас все вдається. Пам'ятайте, що заздрощі можуть викликати образи, знищити любов і змусити заздрісників почати маніпуляції.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Дев'ятка мечів"

Ця карти говорить про переживання, наповнення емоціями, тривожні думки, розуміння неправильності своїх дій, бажання повернутися в минуле та все змінити, страх перед невідомим, безсонні ночі, почуття вразливості та непевності у собі.

Ця карта здається дуже похмурою, проте, вона говорить про те, що темні часи скоро закінчаться. Ми можемо підняти голову і побачити світло навіть з глибин горя та відчаю.

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Настав час подумати про причини своїх мук та нещасть. Усвідомте причини неспокою. Позбудьтеся того, що не дає вам розвиватися далі. Спробуйте будувати ваші плани, враховуючи минулі помилки.

Намагайтеся знайти та усвідомити свої слабкі місця. Серйозно попрацюйте над помилками та негативними почуттями. Обирайте нові пріоритети.

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