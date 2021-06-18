Таропрогноз на 21-27 червня: що карти нам віщують

Карти Таро допомагають осягнути істину.

Карти Таро дозволяють осягнути людське життя на кілька кроків уперед. Це чудовий спосіб зрозуміти куди рухатися далі, а чого краще не уникати. Завдяки ворожінню на картах Таро можна дізнатися і минуле, щоб зрозуміти, які вчинки не варто було робити та до чого вони призвели.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - на 21-27 червня - від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Четвірка жезлів"

Ця карта свідчить про радощі, приємні несподіванки та свободу. Вона розповідає про успішне завершення справи, щасливу подію, гармонію у сім'ї, гордість за свої досягнення, звільнення від відповідальності, внутрішній спокій та умиротворення, спілкування, відчуття безпеки, надлишок любові.

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Ця карта є передвісником том, що скоро настане гармонія, а за нею прийдуть і щасливі часи. Будьте впевнені у своїх починаннях, ви наближаєтеся до завершення якоїсь справи й можете сміливо пишатися своїми досягненнями.

"Четвірка жезлів" також повідомляє і про відчуття здорової симпатії, смійтеся частіше, беріть участь у різних заходах, випромінюйте тепло власної душі. Звільніться від будь-яких обов'язків та умов, які вам не підходять. Ви можете відкрити для себе нові можливості або послабити тенета, які на себе наклали самі.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Туз мечів"

Ця карта розповідає про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Вона каже, що настав час позбавитися від ілюзій, зрозуміти подальший шлях, логічно пояснювати собі певні явища, усвідомлювати, що погано, а що - добре. Зіштовхніться з реальністю та пройдіть екзамен долі. Проаналізуйте свою мотивацію, не забувайте про винахідливість та гостроту розуму.

Ця карта з'являється тоді, коли щось у вашій душі прагне вираження та нарешті досягніть справедливості. Також ця карта символізує логіку та впевненість під час зіткнення з труднощами життя. Вірте в себе, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готовими до дій та усвідомлюйте свої можливості.

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Настав час поглянути правді у вічі та відмовитися від гіркоти та розчарувань минулого. "Туз жезлів" - це карта стійкості, рішучості та максимальної внутрішньої чесності. Зараз ви можете прояснити ситуацію, розсіяти сумніви і тоді дорога для вас відкриється.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Четвірка пентаклів"

Ця карта свідчить про контрольовані капризи, впертість, застій, небажання рухатися з місця, віру в правильність обраного шляху, обмежене усвідомлення, маніпуляції матеріальними благами, скупість та жадібність.

"Четвірка пентаклів" каже, що ми тримаємося за те, що у нас є. Ми не можемо позбавитися старих речей, які не дають нам рухатися далі. Ми маніпулюємо стосунками, бо цього потребує наше "его".

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Карта радить навіть у, здавалось би, безвихідній ситуації зібратися з силами та зайнятися організацією та ретельним плануванням майбутнього. Також ця карта розповідає про те, що слід позбутися скупої та жадібної людини поруч з вами, яка заважає вам розвиватися.

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