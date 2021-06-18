Ексчоловік Соломії Вітвіцької неочікувано привітав її з днем народження

Влад адресував екскоханій багато приємних слів.

Зірка каналу "1+1" Соломія Вітвіцька 16 червня відсвяткувала день народження.

У цей день ведуча побувала у прямому ефірі шоу "Твій День". Між денними випусками новин Соломія стала господинею на кухні "Твого Дня" та разом з ведучим Володимиром Рабчуном приготувала два пироги за сімейним рецептом. Солодку болгарську шарлотку за рецептом тата Соломії – В'ячеслава. Солоний заливний пиріг з капустою - за рецептом мами - Світлани.

Соломія розповіла, що смак татового пирога з яблуками знає мало не пів редакції ТСН, адже пан В'ячеслав часто його випікав та передавав на роботу доньці. В архіві новин навіть зберігся сюжет, де пан В'ячеслав готує шарлотку. А ще завжди готував, коли раптово приходили гості. Телеведуча і сама не раз використовувала цей рецепт, та найбільше любить куштувати саме варіант тата і вважає, що чоловіки кращі кухарі.

Соломія Вітвіцька приготувала святкові пироги на честь свого дня народження у студії шоу "Твій день"

А от солоним пирогом з молодою капустою Соломія завжди смакує, коли приїздить до мами у Львів. Телезірка зізналась, що мамин пиріг самостійно жодного разу не готувала. І для того, щоб у точності відтворити рецепти для глядачів два дні узгоджувала всі деталі приготування з батьками.

З днем народження Соломію Вітвіцьку привітали глядачі шоу "Твій День", колеги та зіркові друзі, серед яких співачки Марія Бурмака, Наталка, Карпа, Оксана Стебельська, Ольга Цибульська, Світлана Тарабарова, ведучий В'ячеслав Соломка, зірковий фотограф Ростислав Ріпка.

Несподівано до привітань просто у прямому ефірі доєднався колишній чоловік телеведучої Влад Кочатков.

пресслужба каналу "1+1"

"Радий бачити, що ти щаслива, весела та усміхнена. Вітаю тебе з твоїм днем…. Хочу побажати тобі, щоб ти не втрачала своєї наполегливості, творчого запалу, завжди йшла вперед. Хочу щоб у тебе на серці завжди був спокій, мир та кохання…. Світи та будь щаслива", - сказав у прямому включенні Влад.

Нагадаємо, що на початку цього року Соломія Вітвіцька приголомшила новиною, що розлучається з чоловіком Владом Кочатковим. Соломія зазначила, що за цих вісім років, що вони були разом, Влад став для неї другом, проте подружжя втратило одне одного.

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