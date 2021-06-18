Экс-муж Соломии Витвицкой неожиданно поздравил ее с днем рождения

Влад адресовал экс-возлюбленной много приятных слов.

Звезда канала "1+1" Соломия Витвицкая 16 июня отпраздновала день рождения.

В этот день ведущая побывала в прямом эфире шоу "Твій День". Между дневными выпусками новостей Соломия стала хозяйкой на кухне "Твого Дня" и вместе с ведущим Владимиром Рабчуном приготовила два пирога по семейным рецептам. Сладкую болгарскую шарлотку по рецепту папы Соломии — Вячеслава. Соленый заливной пирог с капустой — по рецепту мамы — Светланы.

Соломия рассказала, что вкус папиного пирога с яблоками знает чуть ли не пол редакции ТСН, ведь Вячеслав часто его выпекал и передавал на работу дочери. В архиве новостей даже сохранился сюжет, где он готовит шарлотку. А еще всегда выпекал этот пирог, когда внезапно приходили гости. Телеведущая и сама не раз использовала этот рецепт, но больше всего любит эту выпечку в папином исполнении и считает, что мужчины лучшие повара.

Соломия Витвицкая приготовила праздничные пироги в честь своего дня рождения в студии шоу "Твой день"

А вот соленый пирог с молодой капустой Соломия всегда пробует, когда приезжает к маме во Львов. Телезвезда призналась, что мамин пирог ни разу не готовила самостоятельно. И для того, чтобы в точности воспроизвести рецепты для зрителей два дня согласовывала все детали приготовления с родителями.

С днем ​​рождения Соломию Витвицкую поздравили зрители шоу Твій День, коллеги и звездные друзья, среди них: певицы Мария Бурмака, Наталка Карпа, Оксана Стебельська, Ольга Цибульская, Светлана Тарабарова, ведущий Вячеслав Соломка, звездный фотограф Ростислав Репка.

Неожиданно к поздравлениям в прямом эфире присоединился бывший муж телеведущей Влад Кочатков.

пресс-служба канала "1+1"

"Рад видеть, что ты счастлива, веселая и улыбчивая. Поздравляю тебя с твоим днем ​​.... Хочу пожелать, чтобы ты не теряла своей настойчивости, творческого задора, всегда шла вперед. Хочу чтобы у тебя на сердце всегда был покой, мир и любовь .... Свети и будь счастлива", — сказал в прямом включении Влад.

Напомним, что в начале этого года Соломия Витвицкая ошеломила новостью, что разводится с мужем Владом Кочатковым. Соломия отметила, что за этих восемь лет, что они были вместе, Влад стал для нее другом, однако супруги потеряли друг друга.

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