Российские инструкторы проводят обучение боевиков на Донбассе

Кадровые офицеры ВС России активно готовят снайперов и разведчиков.

По данным украинской разведки, командование Вооруженных сил Российской Федерации проводит интенсивное обучение на оккупированных территориях Донбасса. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщили в пресс-службе ГУР Министерства обороны Украины.

"С начала текущей недели на полигонах оккупантов возросла интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки. В частности, занятий во время сборов артиллеристов, минометчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, разведчиков, снайперов, связистов, саперов и специалистов других специальностей ", — отметили в Главном управлении разведки.

Для обучения боевиков на Донбассе российские инструкторы используют усовершенствованное оборудование учебно-материальной базы, завезенной из территории России через неподконтрольные Украины участки границы.

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При этом мероприятия по боевой подготовке и сборы проводят группы кадровых российских офицеров штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ.

В то же время, по информации украинских разведчиков, происходит наращивание боевых возможностей подразделений соединений и частей первого и второго армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, ранее командование Вооруженных сил Российской Федерации проводило скрытое перемещение через неконтролируемые Украины участка границы на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях российских кадровых военнослужащих для доукомплектования подразделений боевиков.

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