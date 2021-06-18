Російські інструктори проводять вишколи для бойовиків на Донбасі

Кадрові офіцери ЗС Росії активно готують снайперів та розвідників.

За даними української розвідки, командування Збройних сил Російської Федерації проводить інтенсивні навчання на окупованих територіях Донбасу. Про це в п'ятницю, 18 червня, повідомили у пресслужбі ГУР Міністерства оборони України.

“З початку поточного тижня на полігонах окупантів зросла інтенсивність проведення заходів бойової підготовки. Зокрема, занять під час зборів артилеристів, мінометників, гранатометників, кулеметників, розвідників, снайперів, зв’язківців, саперів та фахівців інших спеціальностей”, - зазначили в Головному управлінні розвідки.

Для навчання бойовиків на Донбасі російські інструктори використовують удосконалене обладнання навчально-матеріальної бази, завезене з території Росії через непідконтрольні Україні ділянки кордону.

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При цьому заходи з бойової підготовки та збори проводять групи кадрових російських офіцерів штабу 8 армії Південного військового округу ЗС РФ.

Водночас, за інформацією українських розвідників, відбувається нарощування бойових можливостей підрозділів з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, раніше командування Збройних сил Російської Федерації проводило приховане переміщення через неконтрольовані Україною ділянки кордону на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях російських кадрових військовослужбовців для доукомплектування підрозділів бойовиків.

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