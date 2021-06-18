Победитель Евровидения-2017 Сальвадор Собрал спел на украинском вместе с Джамалой

Два победителя Евровидения выступили на одной сцене.

В Украину в очередной раз прилетел победитель Евровидения-2017 португалец Сальвадор Собрал. Исполнитель начал гастроли по Украине концертом в Киеве. Главной изюминкой выступления певца стал дуэт с популярной артисткой Джамалой. Звезды исполнили известный хит Океана Эльзы "Обними меня".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Новости Украины: Джамала и Сальвадор Собрал спели на одной сцене

Также певцы поделились моментами из выступления на своих страницах в Instagram. Так, Джамала добавила в свой фотоблог видео на котором вместе с Сальвадором поет на украинском.

"Невероятно тепло. И дело не в погоде. Португалия пришла к нам", — коротко подписала звезда.

Стоит отметить, четыре года назад именно Джамала на сцене Евровидения 2017 в Киеве вручала хрустальный микрофон Сальвадору Собралу. Тогда артист спел историю о своем сердце, которое выдержит все. Позже, певец перенес сложную операцию по пересадке сердца.

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