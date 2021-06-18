Переможець" Євробачення-2017" Сальвадор Собрал заспівав українською разом із Джамалою

Два переможці "Євробачення" виступили на одній сцені.

До України вчергове прилетів переможець "Євробачення-2017" португалець Сальвадор Собрал. Виконавець розпочав гастролі по Україні концертом в Києві. Головною родзинкою виступу співака став дует із популярною артисткою Джамалою. Зірки виконали відомий хіт Океану Ельзи "Обійми мене".

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Новини України: Джамала та Сальвадор Собрал заспівали на одній сцені

Також співаки поділилися моментами з виступу на своїх сторінках в Instagram. Так, Джамала додала до фотоблогу відео на якому разом з Сальвадором співає українською.

"Неймовірно тепло. І справа не у погоді. Португалія завітала до нас", - коротко підписала зірка.

Варто зазначити, чотири роки тому саме Джамала на сцені Євробачення 2017 у Києві вручала кришталевий мікрофон Сальвадору Собралу. Тоді артист заспівав історію про своє серце, яке витримає усе. Пізніше, співак переніс складну операцію з пересадки серця.

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