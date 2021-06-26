У Колумбії обстріляли вертоліт з президентом і міністрами на борту

У Колумбії обстріляли вертоліт з президентом і міністрами на борту

Ніхто не постраждав.

У Колумбії вертоліт, на борту якого перебував президент країни Іван Дуке, обстріляли невідомі, коли апарат здійснював проліт над східною частиною південноамериканської республіки.

Про це інформує журнал Semana.

За інформацією ЗМІ, інцидент стався вдень в небі над східним департаментом Норте-де-Сантандер. Шість куль влучили в корпус вертольота.

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На борту повітряного судна, крім президента країни також перебували міністр національної оборони Дієго молу, глава МВС Даніель Паласіос, губернатор департаменту Північний Сантандер і мер Кукута (межує з Венесуелою)

На щастя, ніхто не постраждав.

Президент пізніше підтвердив факт НС, але деталей не озвучив.

Нагадаємо, що в Колумбії раніше щонайменше 17 осіб було вбито за п'ять днів протесту проти запропонованої податкової реформи. Також понад 800 осіб отримали поранення, коли поліція зіткнулася з демонстрантами в великих містах.

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