Компании Трампа выдвинули обвинения — АР

По данным АР, представительство Trump Organization должно появиться в суде 1 июля.

Компании Trump Organization, которая принадлежит экс-президенту США Дональду Трампу, и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу выдвинули обвинения.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Associated Press.

Отмечается, что представительство компании вместе с Вайссельбергом должны появится на первом судебном заседании в четверг, 1 июля.

По предварительным данным, обвинения относятся к налоговым нарушениям, связанным с предоставлением высшему руководству Trump Organization льгот, в частности на "использование квартир и автомобилей, а также школьное обучение".

В мае Генпрокуратура Нью-Йорка начала уголовное расследование в отношении Trump Organization, которая контролирует недвижимость и другие активы Трампа.

Заметим, что гражданское производство открыли в 2019 году. Оно касалось утверждений о том, что экс-президент завысил стоимость своих активов для банков при поиске займов и занизил их, чтобы уменьшить налоги.

В августе прошлого года прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс заявил, что ведет уголовное расследование финансовых дел Трампа, чтобы раскрыть возможные нарушения им законов штата.

Трамп, со своей стороны, утверждал, что дело против компании, которую он возглавлял до 2017 года, завели по политическим мотивам.

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