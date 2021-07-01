1 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

1 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день — Всемирный день борьбы против бедности, День архитектуры Украины, Международный день анекдота.

Какой сегодня день

1 июля — Международный день кооперативов, Всемирный день борьбы против бедности, День архитектуры Украины, Международный день анекдота.

Всемирный день борьбы против бедности

Сначала этот день обозначен как Всемирный день борьбы за преодоление крайней нищеты. Его отмечали неправительственные организации мира по инициативе Международного движения за оказание помощи группам населения, нуждающимся.

Целью проведения этого дня является повышение осознания необходимости бороться за ликвидацию нищеты и бедности во всех странах, особенно в развивающихся, — необходимости, которая приобрела первостепенное значение.

Международный день анекдота

Международный день анекдота — 1 июля. Идея празднования принадлежит Уэйну Рейнагелю, американскому писателю и графику, в первую очередь известного своими историческими фантастическими романами. Праздник был создан в 1994 году как повод отметить официальное окончание полугодия.

День архитектуры Украины

День архитектуры Украины — праздник, отмечаемый на территории Украины 1 июля.

В Украине насчитывается около 14 тысяч памятников архитектуры, 46 больших исторических культурных заповедников и более 1000 объектов паркового искусства.

Наибольшее количество памятников архитектуры можно найти во Львове. В частности, в городе сохранено около двух с половиной тысяч памятников истории и архитектуры. В 1998 году город был внесен в мировое наследие ЮНЕСКО.

Международный день кооперативов

1 июля представляют в мире отмечают Международный день кооперативов. Такое решение приняла сессия Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году.

Этот день должен привлекать внимание мировой общественности к кооперативам и способствование расширению партнерских связей между международным кооперативным движением и другими субъектами международного права, включая правительства и неправительственные организации на всех уровнях.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Сергей, Василий, Леонтий, Александр и Виктор ..

Какой православный (христианский) праздник сегодня

1 июля — православные чтят память мученика Леонтия.

Мученик Леонтий

Святой Леонтий, родом грек, служил военачальником в римском войске, был умен, спокоен, милостив к убогим и гостеприимный. Правителю донесли, что Леонтий призвал людей не приносить жертв языческим богам, и он послал трибуна Ипатия с отрядом воинов в Триполи, чтобы задержать Леонтия. Ипатий дорогой заболел и находился при смерти. Ему явился Ангел и сказал: "Если хочешь выздороветь, то вместе с твоими воинами произнеси три раза в небо: Боже, помоги мне". Трибун все так и сделал и исцелился.

В городе Ипатий и воин Федул встретили человека, который пригласил их к себе в дом. Это оказался сам Леонтий, который научил их христианской вере, и они оба приняли крещение от него. Позже и сам правитель прибыл в город. Узнав о случившемся, он казнил Леонтия, Ипатия и Феодула. Святых Ипатия и Феодула усекли мечом, а святой Леонтий умер во время избиения палками. Христиане похоронили мучеников вблизи Трипольской пристани.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

1 июля в народном календаре — Ярилов день.Это дня наши предки почитали Ярила — бога Солнца.

В этот день наши предки приурочивали ярмарки и так называемые Яриловы игрища. Сопровождался праздник песнями, танцами, кулачными боями, походами по гостям. Народ веселился, молодежь водила хороводы.

Приметы:

Если умыться сенокосной росой в Ярилов день, можно стать красивее и здоровее, а золота вечерняя заря обещает хорошую погоду.

Туман стелется по долинам утром — признак того, что будет ясная погода.

Если кувшинки поздно просыпаются утром и едва поднимаются над водой, то после обеда жди дождя.

Что нельзя делать этого дня

В этот день нельзя бездельничать.

Нельзя тратить много денег.

Нельзя жаловаться. В Ярилин день считается, что людям, которые не жалуются на судьбу, Бог дарует богатство и успех на ближайший год.

Нельзя выставлять напоказ свои достижения и заслуги, иначе удача может отвернуться.

Что произошло в этот день

1535 — английский мыслитель и государственный деятель Томас Мор, который уже около года находился в тюрьме за отказ признать законным развод Генриха VIII и принести присягу главе англиканской церкви, предстал перед судом и был приговорен к четвертование, которое король заменил на отрубание головы.

1569 — Великое княжество Литовское и Польское королевство подписали Люблинскую унию о создании федеративного польско-литовского государства — Речи Посполитой.

1751 — напечатан первый том "Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел", изданный Дени Дидро и Жаном Лерон Д'Аламбер. За 30 лет вышло 35 томов энциклопедии. Участие в составлении энциклопедии приняли самые выдающиеся представители века Просвещения: кроме издателей, это были Вольтер, Руссо, Монтескье, Гельвеций и другие.

1858 — Чарльз Дарвин в Лондоне впервые представил свою теорию эволюции.

1859 — в Протоколах лондонского Линнеевского общества впервые опубликовано краткое изложение теории естественного отбора Чарльза Дарвина.

1863 — началась Битва при Геттисберге, в которой войска Севера нанесли поражение Югу (США).

1911 — польский биохимик Казимир Функ впервые использовал слово "витамин".

1936 — в Нью-Йорке впервые вышел роман Маргарет Митчелл "Унесенные ветром".

1946 — проведено первое послевоенное испытание атомной бомбы на атолле Бикини.

1961 — в Торонто (Канада) открыт памятник Тарасу Шевченко.

1989 — в Киеве создан Народный рух Украины.

2014 — Верховная Рада Украины учредила орден Героев Небесной Сотни.

Кто родился в этот день

1804 — Жорж Санд (Аврора Дюпен), французская писательница ( "Консуэло", "Индиана", "Орас").

1902 — Уильям Уайлер, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист. Известный по фильмам Грозовой перевал, Римские каникулы, как украсть миллион.

1916 — Иосиф Шкловский, украинский советский астроном, астрофизик.

1917 — Олег Штуль-Жданович, украинский политический и военный деятель.

1961 — Диана, принцесса Уэльская.

Getty Images

1962 — Владислав Ерко, украинский художник-иллюстратор, известный сотрудничеством с издательством "А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га".

1967 — Памела Андерсон, американская актриса, фотомодель, продюсер, автор книг, секс-символ.

1971 — Иван Небесный, тернопольской композитор.

1977 — Лив Тайлер, американская киноактриса.

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