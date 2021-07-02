2 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

2 июля: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

В этот день в празднуют День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Какой сегодня день

2 июля — Международный день спортивного журналиста, День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, День работников морского и речного флота, Всемирный день собаки, День сюрпризов, Всемирный день НЛО.

Международный день спортивного журналиста

Если бы не спортивные журналисты, миллионы людей по всему миру не могли бы следить за результатами футбольных чемпионатов, боксерских поединков, баскетбольных матчей, марафонских забегов, Олимпийских игр и тому подобное. При любых погодных условиях они ведут репортажи и трансляции с места событий.

Международный день спортивного журналиста отмечается с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы. Организация была создана 2 июля 1924 года в Париже и объединяет около полутора сотен национальных союзов журналистов.

Ассоциация спортивных журналистов Украины (АСЖУ) была создана на съезде спортивных журналистов страны 26 июня 1999 года. В нее вошли представители газет и журналов, информационных агентств, телевидения и радио, интернет-изданий, фотожурналисты, сотрудники пресс-служб спортивных клубов.

День Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины

Впервые День ВМС Украины был отмечен в Севастополе 1 августа 1997 года. В этот день на кораблях Черноморского флота ВМФ СССР,которые перешли в состав ВМС Украины, были торжественно подняты военно-морские флаги Украины. Праздничный день установлен согласно указу Президента Украины от 12 июня 2015 года и отмечаются в первое воскресенье июля.

После оккупации и аннексии Крымского полуострова РФ национальный флот потерял более 80% своих активов и возможностей, понес значительные кадровые, материальные и психологические потери.

Сегодня военнослужащие ВМС с честью выполняют боевые задачи в зоне проведения операции Объединенных сил.

Associated Press

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Варлаам, Иван, Мария.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

2 июля — православные чтят память апостола Иуды.

Апостол Иуда Фаддей

Святой Иуда Фаддей был одним из апостолов Христа. Он был близким родственником Иисуса. Когда пришло время апостольской деятельности Иисуса Христа, святой Иуда Фаддей стал его ревностным учеником. Будучи его близким родственником, никогда этим не кичился и называл себя слугой Христовым.

После Воскресения Христова святой Фаддей проповедовал в Галилее, Самарии и Иудее, а позже в Аравии, Сирии и Месопотамии, и учил также в Персии.

Святой Иуда-Фаддей, как, впрочем, каждый апостол претерпел много преследований. Свою жизнь закончил в мученической славе — его забили палками язычники. Тело его перевезено в Рим и захоронено в Соборе св. Петра.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

Считалось, что 2 июля стоит жаркая погода. С этого времени начиналось созревание хлебов и активная стадия заготовки сена для скота. Также 2 июля пчелы начинали запасать мед.

В этот день на Руси пытались тайно посеять огурцы, защитить детей от незнакомцев и судили о дожде по поведению домашней птицы.

Приметы:

Если пчелы сидят на стенках ульев, то это к жаре.

Если пчелы становятся злее, чаще жалят, то это к засухе.

Если к вечеру кучевые облака исчезли, то погода будет ясная, без осадков.

Дело, начатое 2 июля, будет успешным.

Что нельзя делать в этот день

Не стоит беспокоить пчел без причины. Не давайте никому мед, есть примета — вам придется самому просить его в долг.

Скучать и злиться. Это не тот день, который можно потратить на негативные эмоции.

Брать и давать в долг. А если у тебя есть какие-то долги, то лучше их по сей день, иначе тебя будут преследовать проблемы с деньгами круглый год.

Что произошло в этот день

1559 — четыре османские документы упоминают об атаке, осуществленной "Дмитрашки (Вишневецкий) и неверными (казаками)" на крепость Азов.

1776 — Второй Континентальный конгресс в Филадельфии принял решение об отделении американских колоний от Королевства Великобритании. Декларация независимости была принята через два дня, 4 июля, а впервые публично зачитана — 8 июля.

1954 — начала работу Международная организация телевидения (Евровидение).

1951 — газета"Правда" осудила стихотворение В. Сосюры"Любите Украину".

1996 — в городе Днепродзержинске (Каменское) городской трамвай из-за отказа тормозов на большом спуске врезался в стену дома. Погибли 34 человека, около 100 получили травмы.

2011 — Владимир Кличко победил Дэвида Хэя, в результате чего у братьев оказались все престижные пояса за победу в супертяжелом весе.

Associated Press

Кто родился в этот день

1825 — Владимир Александров, украинский писатель.

1866 — Сергей Дельвиг, украинский военный деятель, генерал-полковник Армии УНР.

1895 — Олесь Чишко, украинский и российский композитор, певец и педагог.

1904 — Дмитрий Чалый, украинский литературовед.

1906 — Петр Андросов, украинский художник, педагог и общественный деятель.

1922 — Пьер Карден, французский модельер.

1925 — Патрис Лумумба, заирский революционер, первый премьер-министр Демократической Республики Конго.

1946 — Рон Силвер, американский актер ( "Умник", "Киссинжер и Никсон", "Роман с камнем", "Любовная история").

1951 — Шерилл Лэдд (Стоппелмур), американская актриса ( "Изменения", "История жизни Грейс Келли", "Ангелы Чарли").

1986 — Линдси Лохан, американская актриса, поп-певица и модель.

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