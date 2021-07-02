Три знака, которые сегодня смогут предсказывать будущее

День, когда усиливаются умственные и аналитические способности человека, его можно – и нужно – тратить на обучение, передачу собственного, накопленного за долгие годы опыта и разного рода гадания. Последние сегодня из банального пасьянса превратятся в способ предсказать события далекого – и недалекого – будущего, этими подсказками нужно воспользоваться.

Сегодня, 2 июля, гадать на судьбу можно всем знакам Зодиака, но три из них – если, конечно, захотят – действительно смогут узнать свое будущее.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – в силу своей мнительности и впечатлительности – больше других знаков Зодиака верят "снам, карточным гаданьям и предсказаниям Луны", поэтому для них гадания сегодняшнего дня будут особенно важны. И неважно, раскинут они карты сами или обратятся к квалифицированному "специалисту", главное, что они поверят в предсказание и запрограммируют себя соответствующим образом. Поэтому крайне важно обратиться к человеку, который дает позитивные прогнозы – негативные представителям знака ни к чему.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы как самый мистический знак Зодиака вполне справятся с процессом предсказания будущего самостоятельно, без привлечения профессиональных гадалок. Более того, они сами – если, конечно, захотят – могут выступить в этой роли, погадав кому-то из своих друзей и знакомых. При этом использовать представители знака смогут любые предметы: традиционные карты – как простые, так и таро, руны, старинный пасьянс и даже воск или пламя свечи. К их великому удивлению все прогнозы окажутся исключительно верными.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы как самые романтические представители Зодиака будут на этот раз гадать только на любовь, которая, несмотря на жаркое лето, волнует их больше всего. Именно поэтому им чрезвычайно важна репутация гадалки, к которой они решат обратиться: негативный прогноз им категорически не подойдет – они безоговорочно в него поверят, чем рискуют окончательно и бесповоротно испортить себе личную жизнь, и без того складывающуюся не лучшим образом. Тем не менее звезды советуют им сегодня погадать – этот процесс окажет на них психотерапевтическое воздействие.

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