Три знаки, які сьогодні зможуть передбачати майбутнє

День, коли посилюються розумові та аналітичні здібності людини, його можна — і треба — витрачати на навчання, передавання власного, накопиченого за довгі роки досвіду і різноманітних ворожінь. Останні сьогодні з банального пасьянсу перетворяться на спосіб передбачити події далекого — і недалекого — майбутнього, цими підказками потрібно скористатися.

Сьогодні, 2 липня, гадати на долю можна всім знакам зодіаку, але три з них — якщо, звичайно, захочуть — дійсно зможуть дізнатися про своє майбутнє.

Рак (22.06 — 22.07)

Раки — через свою тривогу і вразливість — більше інших знаків зодіаку вірять "снам, картковим ворожінням і прогнозам Місяця", тому для них ворожіння сьогоднішнього дня будуть особливо важливі. І неважливо, розкинуть вони карти самі або звернуться до кваліфікованого "фахівця", головне, що вони повірять в пророкування і запрограмують себе відповідним чином. Тому вкрай важливо звернутися до людини, яка дає позитивні прогнози, — негативні представникам знака ні до чого.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

Скорпіони як наймістичніший знак зодіаку цілком впораються з процесом передбачення майбутнього самостійно, без залучення професійних ворожок. Більш того, вони самі — якщо, звичайно, захочуть — можуть виступити в цій ролі, поворожити комусь зі своїх друзів і знайомих. До того ж використовувати представники знаку зможуть будь-які предмети: традиційні карти — як прості, так і таро, руни, старовинний пасьянс і навіть віск або полум'я свічки. На їхній превеликий подив всі прогнози виявляться винятково правильними.

Риби (19.02 — 20.03)

Риби як найромантичніші представники зодіаку будуть цього разу ворожити тільки на кохання, яке, незважаючи на спекотне літо, хвилює їх найбільше. Саме тому їм надзвичайно важлива репутація ворожки, до якої вони вирішать звернутися: негативний прогноз їм категорично не підійде — вони беззастережно в нього повірять, чим ризикують остаточно і безповоротно зіпсувати собі особисте життя, яке і без того складається не кращим чином. Проте зірки радять їм сьогодні поворожити — цей процес надасть на них психотерапевтичний вплив.

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