У США запровадили мораторій на страти на федеральному рівні: подробиці

У США запровадили мораторій на страти на федеральному рівні: подробиці

За президентства Дональда Трампа в країні стратили 13 засуджених.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд у четвер, 1 липня, запровадив мораторій на смертні кари на федеральному рівні, тоді як під час президентства Дональда Трампа в країні реалізували 13 смертних вироків.

Про це повідомляє The Associated Press.

"Міністерство юстиції повинно забезпечити кожну людину у федеральній системі кримінального судочинства не лише правами, гарантованими Конституцією та законами США, але й справедливим і гуманним ставленням", - вказав Гарланд.

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За його словами, "це зобов'язання має особливу силу у справах, пов'язаних зі смертною карою".

Гарланд, зокрема, пообіцяв вивчити ризик болю та страждань, пов'язаних із застосуванням пентобарбіталу, препарату, що використовується для летальних ін'єкцій.

Рішення Мінюстициї призупиняє федеральні страти, однак залишає майбутній адміністрації можливість відновити їх. Мораторій також не заважає федеральним прокурорам вимагати смертної кари, пише АР.

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Президент США Джо Байден раніше заявляв, що виступає проти смертної кари, і його команда обіцяла вживати заходів, щоб припинити цей процес. Однак правозахисники закликають американського очільника до більш жорстких дій.

Нагадаємо, що 14 липня минулого року, у США за кілька годин після дозволу Верховного суду стратили вбивцю Деніела Льюїса Лі. Це стало першою за 17 років смертної карою в країні на федеральному рівні.

Загалом в останні місяці президентства Дональда Трампа в країні стратили 13 засуджених, до того ж останній смертний вирок привели в дію менш ніж за тиждень до інавгурації Байдена.

Зазначається, що зловмисникам вводили смертельну ін'єкцію. Співробітники, які здійснювали страти, заявляли, що засуджені спокійно засинали, а їхні останні подихи нагадували "хропіння".

Однак свідки ЗМІ і адвокати стверджували, що ця інформація не відповідає дійсності, а насправді в засуджених "скручувався шлунок", вони "тряслися і здригалися", коли пентобарбітал починав діяти.

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