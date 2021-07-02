В США ввели мораторий на казни на федеральном уровне: подробности

В США ввели мораторий на казни на федеральном уровне: подробности

При президентстве Дональда Трампа в стране казнили 13 осужденных.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд в четверг, 1 июля, ввел мораторий на смертные казни на федеральном уровне, тогда как во время президентства Дональда Трампа в стране реализовали 13 смертных приговоров.

Об этом сообщает The Associated Press.

"Министерство юстиции должно обеспечить каждого человека в федеральной системе уголовного судопроизводства не только правами, гарантированными Конституцией и законами США, но и справедливым и гуманным отношением", — отметил Гарланд.

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По его словам, "это обязательство имеет особую силу в делах, связанных со смертной казнью".

Гарланд, в частности, пообещал изучить риск боли и страданий, связанных с применением пентобарбитала, препарата, используемого для летальных инъекций.

Решение Минюстиции приостанавливает федеральные казни, однако оставляет будущей администрации возможность восстановить их. Мораторий также не мешает федеральным прокурорам требовать смертной казни, пишет АР.

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Президент США Джо Байден ранее заявлял, что выступает против смертной казни, и его команда обещала принимать меры, чтобы прекратить этот процесс. Однако правозащитники призывают американского главу к более жестким действиям.

Напомним, что 14 июля прошлого года, в США через несколько часов после разрешения Верховного суда казнили убийцу Дэниэла Льюиса Ли. Это стало первой за 17 лет смертной казнью в стране на федеральном уровне.

Всего в последние месяцы президентства Дональда Трампа в стране казнили 13 осужденных, к тому же последний смертный приговор привели в действие менее чем за неделю до инаугурации Байдена.

Отмечается, что злоумышленникам вводили смертельную инъекцию. Сотрудники, которые осуществляли казни, заявляли, что осужденные спокойно засыпали, а их последние вздохи напоминали "храп".

Однако свидетели в СМИ и адвокаты утверждали, что эта информация не соответствует действительности, а на самом деле у осужденных "сворачивался желудок", они "тряслись и дрожали", когда пентобарбитал начинал действовать.

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