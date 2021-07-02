Гороскоп на 2 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 2 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают лучше объясниться людям.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 2 июля 2021 рассказывает, что Овнам стоит задуматься о партнерстве, а в Близнецов начинается счастливый период.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 2 июля 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка жезлов"

Время задуматься о партнерстве. В отношениях перейдите на новый уровень. Ищите единомышленников на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Двойка кубков"

В отношениях ищите дружбу. А в дружбе старайтесь любви. Включите друзей к общему делу.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Десятка кубков"

Начинается счастливый период. Ищите гармонию в любви. А бизнес наладится.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Семерка кубков"

Не гонитесь за всем и сразу. В отношениях выберите только один путь, а в рабочих вопросах — один вектор движения.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Двигайтесь вперед и вперед. В любви ожидайте приятных сюрпризов, а на работе — легких побед.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Паж кубков"

Прислушайтесь к голосу сердца. В отношениях доверяйте своей интуиции. Добавьте чувств на работе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Паж жезлов"

Ум — ваша основа.У любви выбирайте разумный вариант развития событий. Проявите интеллект в движении по карьерной лестнице.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Баланс — вот о чем сейчас надо заботиться. В любви ищите гармонию, а на работе не переливайте из пустого в порожнее.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Влюбленные"

Это карта, которую хотят увидеть все. В отношениях сегодня можно раствориться в любви. А на работе ищите партнеров.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, как действовать. В отношениях может быть больно. А на работе новые достижения придется получать умом-мечом.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Семерка жезлов"

Придется защищать свое. В любви сражайтесь за любовь. А на работе отстаивайте свою позицию.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Пятерка пентаклей"

Впереди — трудности. Закройте свое сердце от боли в отношениях. А в рабочих моментах придется экономить.

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