Гороскоп на 2 июля для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают лучше объясниться людям.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 2 июля 2021 рассказывает, что Овнам стоит задуматься о партнерстве, а в Близнецов начинается счастливый период.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 2 июля 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка жезлов"
Время задуматься о партнерстве. В отношениях перейдите на новый уровень. Ищите единомышленников на работе.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Двойка кубков"
В отношениях ищите дружбу. А в дружбе старайтесь любви. Включите друзей к общему делу.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Десятка кубков"
Начинается счастливый период. Ищите гармонию в любви. А бизнес наладится.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Семерка кубков"
Не гонитесь за всем и сразу. В отношениях выберите только один путь, а в рабочих вопросах — один вектор движения.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Шестерка жезлов"
Двигайтесь вперед и вперед. В любви ожидайте приятных сюрпризов, а на работе — легких побед.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Паж кубков"
Прислушайтесь к голосу сердца. В отношениях доверяйте своей интуиции. Добавьте чувств на работе.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Паж жезлов"
Ум — ваша основа.У любви выбирайте разумный вариант развития событий. Проявите интеллект в движении по карьерной лестнице.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Баланс — вот о чем сейчас надо заботиться. В любви ищите гармонию, а на работе не переливайте из пустого в порожнее.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Влюбленные"
Это карта, которую хотят увидеть все. В отношениях сегодня можно раствориться в любви. А на работе ищите партнеров.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, как действовать. В отношениях может быть больно. А на работе новые достижения придется получать умом-мечом.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Семерка жезлов"
Придется защищать свое. В любви сражайтесь за любовь. А на работе отстаивайте свою позицию.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Впереди — трудности. Закройте свое сердце от боли в отношениях. А в рабочих моментах придется экономить.
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