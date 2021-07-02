Астрологический прогноз на 2 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: любая бизнес-цель будет легко достигнута – за исключением торговли, в этом деле успеха ждать не придется. Деловые встречи также нужно перенести – добиться взаимопонимания не удастся.

Символ дня: слон Ганеша, карты Таро.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день не располагает к активным действиям – рекомендуется отдохнуть, если, конечно, есть такая возможность.

Число дня: 4

Цвет дня: красный и черный.

Камни дня: синяя яшма, голубой нефрит.

За какую часть тела отвечает: тазобедренные суставы, позвоночник.

Пожелания в плане здоровья: не стоит делать резкие движения, заниматься экстремальными видами спорта и поднимать тяжести – все вышесказанное чревато травмами.

Слова дня: достижение цели, финишная прямая.

Геометрическая фигура дня: прямоугольник.

Брак и отношения дня: неприятная правда, которую скрывают от близкого человека, может выйти наружу, так что лучше рассказать ему все как есть.

Мистика дня: нельзя гадать на любовь, предметами предсказаний должны быть только материальная сфера – деньги и карьера. Можно изучать – читать и перечитывать – книги по эзотерике, они откроют много тайн.

Табу дня: тайны, которые сегодня откроются, нельзя использовать во зло, а еще лучше вообще о них забыть.

Какие люди рождаются в этот день: в это время на свет появляются люди тонко чувствующие, с мощной интуицией. Если они развивают свой дар, то вполне могут стать экстрасенсами и прорицателями.

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